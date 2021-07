Accident mortel sur l’A4 - Une «manœuvre insensée» a coûté la vie à son ami: plus de 5 ans de prison

Lors de l’accident en 2017, deux passagers avaient été gravement blessés. L’un d’eux est décédé quatre jours plus tard à l’hôpital.

En novembre 2017, R. N.* avait provoqué un accident dans lequel son meilleur ami avait perdu la vie. Une autre personne présente dans le véhicule avait également été gravement blessée. Ce lundi, R. N. a été condamné à 5ans et 2mois de prison par le Tribunal de district d’Andelfingen (ZH) pour mise en danger de la vie d’autrui, homicide involontaire et lésions corporelles graves.

Des excuses tardives

«Mon ami me manque beaucoup»

La procureur avait déclaré, lors du procès jeudi dernier, que R. N. avait accepté les risques d’un accident grave avec sa manœuvre de dépassement: «L’excès de vitesse était grossier, imprudent et mortellement dangereux.» Elle avait demandé une peine privative de liberté de 6 ans et 7 mois, en raison d’un possible homicide volontaire.