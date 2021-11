Genève : Une carte tactile pour déambuler dans le musée

Le musée d’Art et d’Histoire propose des plans virtuels pour permettre aux personnes aveugles et malvoyantes de visiter en toute autonomie. Une première en Suisse.

Après les audioguides et les visites descriptives et tactiles, le musée d’Art et d’Histoire de Genève (MAH) fait un pas supplémentaire en faveur des publics en situation de handicap. Pour permettre aux personnes aveugles et malvoyantes de déambuler en toute autonomie, le MAH s’est équipé d’un nouvel outil: des maps virtuelles. Une première en Suisse, a fièrement annoncé vendredi, la direction.