Canada : Une marche œcuménique après le meurtre d’une famille musulmane

En hommage aux quatre membres d’une famille musulmane fauchés par un véhicule lors d’un acte prémédité, plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues de London.

Le cortège s’est ébranlé en début de soirée du carrefour où trois générations de la famille Afzaal – un couple, leur fille et sa grand-mère – ont été tuées dimanche dans cette ville du sud de l’Ontario, alors qu’ils attendaient pour traverser la rue. Seul un enfant de neuf ans, grièvement blessé, a survécu.

Cette «marche multiconfessionnelle contre le racisme et l’islamophobie», à laquelle participaient plusieurs familles avec enfants, a ensuite rejoint la mosquée de la ville, à quelque 7 kilomètres de là, selon une photographe de l’AFP sur place. Certains tapaient sur des tambours, d’autres chantaient «Give peace a chance» de John Lennon. «Nous sommes tous humains», «La haine tue», proclamaient quelques pancartes.

Après un moment de silence à l’heure du drame, des dignitaires de plusieurs religions se sont succédé au micro pour dénoncer la haine ou saluer l’élan de solidarité envers la communauté musulmane de la ville, forte d’environ 30'000 fidèles. D’autres rassemblements ou veillées ont été organisés vendredi au Canada, notamment à Toronto, Ottawa, Montréal et Québec, où une fusillade dans une mosquée avait fait six morts en janvier 2017.

Un acte «prémédité et planifié, motivé par la haine»

Le conducteur du pick-up, Nathaniel Veltman, 20 ans, a été inculpé de quatre chefs de meurtres avec préméditation et d’une tentative de meurtre. Les enquêteurs n’excluent pas d’ajouter des accusations «terroristes». Selon la police, il s’agissait d’un acte «prémédité et planifié, motivé par la haine».

Ce drame a suscité colère et émotion dans tout le pays, le Premier ministre Justin Trudeau qualifiant cette attaque de «terroriste» et promettant de durcir la lutte contre les violences racistes ou islamophobes. Il a également entraîné un vaste mouvement de solidarité et de nombreuses manifestations de soutien dans tout le pays depuis dimanche.