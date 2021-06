France : Une «marche des fiertés» au départ de la banlieue parisienne, tout un «symbole»

Pour la première fois depuis 1977, la gay pride parisienne est partie de banlieue, à Pantin (Seine-Saint-Denis). Près de 30’000 personnes ont défilé à l’appel de l’Inter-LGBT.

Le but est «que la marche ressemble» aux «bénévoles et gens qui l’organisent, qui n’habitent pas tous un duplex dans le Marais mais en banlieue», avait annoncé Matthieu Gatipon-Bachette, porte-parole de l’Inter-LGBT (lesbiennes, gays, bis et trans), en prélude de l’événement.