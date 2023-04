Auschwitz: Une Marche des Vivants en mémoire des victimes de l’Holocauste

Symbole du génocide perpétré par l’Allemagne nazie

Chaque année, des milliers de jeunes, juifs et non-juifs, du monde entier, participent à cette marche organisée sur ce site qui abrite les vestiges du camp de la mort installé en Pologne occupée par l’Allemagne nazie pendant la Seconde guerre mondiale. Auschwitz-Birkenau est le symbole du génocide perpétré par l’Allemagne nazie à l’encontre de six millions de Juifs européens, dont un million sont morts dans ce camp entre 1940 et 1945.