Une marche pour défendre la réputation de l’ex-pape Jean-Paul II

À cheval, en costume historique ou juste avec un drapeau jaune et blanc du Vatican ou blanc et rouge de la Pologne, quelques dizaines de milliers de Polonais ont suivi dimanche à Varsovie une «Marche nationale pour le pape» mort en avril 2005, ont constaté des journalistes de l’AFP.

«Tout Polonais prend la défense de Jean-Paul II»

Comme toutes les autres, cette marche a été organisée par des organisations catholiques avec le soutien ouvert du gouvernement et du parti nationaliste populiste au pouvoir (PiS). Le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak, y a notamment participé. «Comme tout homme honnête défend ses enfants, son père et sa mère, tout Polonais prend la défense de Jean-Paul II», lisait-on sur une des pancartes brandies par les participants venus défendre la réputation de l’ancien pape, récemment accusé d’avoir dissimulé des crimes de pédophilie lorsqu’il était archevêque .

«Nous remercions Dieu»

«Nous passons l’épreuve en portant la vérité, qui doit s’opposer aux mensonges, calomnies et insultes», a notamment twitté le Premier ministre Mateusz Morawiecki. «Nous remercions Dieu pour ce don incommensurable qu’était et reste le pape polonais pour l’Église, pour la Pologne et pour le monde», a de son côté souligné le chef du PiS, Jaroslaw Kaczynski, dans une lettre aux membres de son parti. «Nous nous dressons pour défendre son honneur et sa bonne réputation», a-t-il insisté, a quelques mois des élections législatives en Pologne.