Coupe du monde: Une marée argentine pleine d’espoir rêve du titre au Qatar

Dans les rues de Doha, la Coupe du monde est celle du monde arabe. Les Qataris, les Saoudiens, les Tunisiens et les Marocains l’ont rendue visible et ont assumé une bonne partie de l’animation du souk Waqif et de ses alentours. Ils ne restent plus que les derniers en lice. Mais il n’y a pas qu’eux qui contribuent à cette ambiance: dans les hôtels, sur la Corniche et un petit peu partout entre les buildings se faufile une marée argentine.