Maïa Sandu, qui est prodémocratie, proeuropéenne et contre la corruption, doit prendre ses fonctions à fin décembre à la tête de cette petite ex-république soviétique située entre l’Ukraine et la Roumanie. Dans ce pays partagé entre les partisans d’un rapprochement avec Moscou et ceux soutenant l’intégration européenne, elle avait créé la surprise en remportant l’élection présidentielle, en novembre, devant le sortant Igor Dodon, prorusse. Depuis, la majorité au pouvoir de ce dernier a décidé de passer des lois qui visent à réduire les pouvoirs présidentiels. L’une d’elles, notamment, transfère le contrôle des services de sécurité (SIS) aux députés du Parlement.

«Il veut provoquer le chaos»

«Nous voulons que la Moldavie se développe, afin que tous les voleurs aillent en prison et que les citoyens du pays vivent en paix et en harmonie», a-t-elle encore affirmé, après avoir été accueillie par des vivats et des cris de «Maïa Sandu présidente!» et «Nous sommes le peuple!»