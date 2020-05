Espagne

Une marée humaine salue la fermeture de l'hôpital

Signe de la décélération du nombre d'infections, l'hôpital de campagne de Madrid ferme. Mais quelque mille individus sont allés s'en réjouir sans respecter une quelconque distance.

Jeudi, le nombre de morts avait connu son bilan le plus bas depuis le 20 mars avec 268 décès. L'Espagne, quatrième pays le plus endeuillé au monde après les Etats-Unis, l'Italie et la Grande-Bretagne, a recensé 215'216 cas confirmés.