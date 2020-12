Normaliser les règles. C’est le but de la nouvelle campagne de DAME., une marque de protections hygiéniques britannique. Il y a une semaine, le label a lancé une campagne publicitaire original: une photo montrant la ficelle d’un tampon qui dépasse d’une culotte sur 200 bus circulant dans les rues de Londres.

Sur son blog, la marque explique que, selon un sondage YouGov de 2018 commandé par l’association caritative internationale ActionAid, plus d’une femme sur trois (37%) au Royaume-Uni a été stigmatisée par rapport à ses règles.

«C’est juste du sang»

«Les règles sont une fonction corporelle normale et naturelle pour les filles, les femmes et les personnes qui ont leurs règles, explique DAME. sur son site. Elles ne sont pas sales, […] il n’y a aucune raison de les stigmatiser. C’est juste du sang, normal et naturel. Recueilli dans une serviette, un tampon ou une coupe.»