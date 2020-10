Avant, quand on faisait un puzzle, on avait le choix entre une illustration de deux chatons, et une illustration d ’un château autrichien . On faisait le premier avec nos neveux, le second avec notre grand-mère. La marque française Sulo vient dépoussiérer le monde du puzzle.

Pour rendre ce passe-temps plus sexy, elle commercialise des puzzles i maginés par des artistes dans l’air du temps. Parmi eux, l’illustrateur barcelonais Albert Tercero. Il a récemment dessiné la Une du « Monde magazine » et il fait partie des illustrateurs réguliers du « New York Times » et de «Vice» . Au total, ce sont cinq artistes qui ont collaboré.

En plus de proposer des puzzles avec des visuels au goût du jour, Sulo confectionne ces jeux de manière responsable en utilisant du papier et du carton provenant de ressources contrôlées. Ils sont fabriqués en France en édition limitée et chacun fait 1000 pièces, mais ils ne sont ni trop techniques pour être décourageants, ni trop simples pour être un jeu d’enfant.