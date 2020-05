Suisse

Une masseuse a détourné 1,2 million

Un retraité avait confié une partie de ses économies à une masseuse qui était devenue une proche. Mal lui en a pris.

Une moitié des fonds provenait de sa caisse de retraite ou de la vente de sa maison notamment, et le reste d’emprunts auprès de tiers. En réalité, la société n’existait pas, aucun investissement n’avait été consenti et l’amie n’a jamais remboursé les sommes encaissées. Elle a été condamnée pour abus de confiance et dénonciation calomnieuse.