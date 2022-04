Genève - Une matinée à remonter la Smart tombée dans le lac

Scène insolite dimanche matin, vers 10h, au bord du lac, près du jet d’eau. «Je promenais mon chien et j’ai entendu un bruit bizarre. Je me suis retournée. C’est là que j’ai vu une Smart dans le lac», raconte une passante. Les propriétaires de la voiture avaient oublié de mettre le frein à main et ont dû faire des pieds et des mains pour la ramener à bon port. «Au début, elle flottait. Ils arrivaient à la tirer assez facilement, mais ensuite, l’eau s’est infiltrée et c’est devenu impossible.»