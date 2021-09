Football : Une mauvaise adresse mail pour garder leur pépite

Le transfert de Filip Kostic de l’Eintracht Frankfort à la Lazio a tenu en haleine l’Allemagne cet été. Il aurait capoté à cause d’une histoire d’adresse mail.

Étrange épilogue pour le dossier Filip Kostic. Le piston gauche de l’Eintracht Francfort, très en vue la saison dernière en Bundesliga (4 buts et 17 passes décisives), attirait les convoitises en début de mercato. La Lazio de Rome semblait véritablement intéressée à engager l’international serbe.

Avec la volonté de quitter le club et au courant de cet intérêt, le joueur a essayé de forcer la décision à sa manière, puisque son club ne comptait pas se séparer de lui. Il a notamment été absent à plusieurs reprises à l’entraînement.

La valse des directeurs sportifs

En réaction à ce refus, Markus Krösche, le directeur sportif de l’équipe allemande, a fustigé l’attitude de son joueur, précisant que le latéral était sous contrat avec le club et qu’aucune offre n’avait été reçue par le club.

Un mensonge, selon son homologue de la Lazio. D’après lui, le club était bel et bien au courant de l’intérêt du club romain pour le latéral. Il précise que l’Eintracht avait ensuite demandé une offre écrite, ce qui avait été fait en bonne et due forme. La déclaration évoquant l’absence d’offre concrète étant intervenue plus tard, l’incompréhension était donc totale