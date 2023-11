Une médecin française «anti-vax» dérange le gouvernement du Jura

La praticienne française avait notamment fait le lien entre le vaccin du Covid-19 et des fausses couches, des cancers et le sida.

C’est une affaire qui crée la polémique au sein du gouvernement jurassien. La Clinique Le Noirmont a engagé, en août dernier, Martine Wonner, psychiatre et ancienne députée à l’Assemblée nationale française, principalement connue pour ses propos polémiques sur la pandémie de coronavirus. Interdite de pratiquer dans son pays d’origine, on reprochait notamment à la médecin d’avoir affirmé à de multiples reprises que la vaccination contre le Covid-19 déclenchait des fausses couches et des cancers. La praticienne avait également avancé que le vaccin pouvait transmettre le sida.