Vaud : Une médiatique activiste antispéciste en jugement à Nyon

La militante Virginia Markus doit répondre de vol de 42 animaux ou encore de prise illégale d’images dans un abattoir de Rolle.

Cette Genevoise de 30 ans, désormais domiciliée dans les Alpes vaudoises où elle tient un refuge pour animaux, est principalement jugée pour vol, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, contrainte, violation de domicile et empêchement d’accomplir un acte officiel.

La prévenue est arrivée jeudi matin au Tribunal de la Côte au bras de son compagnon Pierrick Destraz, fils du chanteur Henri Dès. A l’appel de l’association «Empathie et Altruisme», une manifestation de soutien avait été organisée pour l’accueillir. Une vingtaine de jeunes activistes animalistes y ont participé sous une banderole indiquant: «Elle a sauvé la vie d’innocents. Elle a montré la réalité au public… Criminelle ou héroïne?»

«Devoir citoyen»

En avril 2019, Virginia Markus a ensuite volé 24 poules chez Micarna SA à Vernayaz (VS). La justice lui reproche aussi d’avoir participé en 2018 à Aubonne (VD) à une chaîne humaine entravant la circulation lors d’une manifestation antispéciste non autorisée. Il lui est aussi reproché de s’être introduite la même année en compagnie de 130 autres militants au sein de l’entreprise Bell à Oensingen (SO).