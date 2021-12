Une médium suisse dans un programme ukrainien

J’ai été contactée sur Instagram e t on m’a demandé si je voulais participer à un casting en ligne . Avant d’accepter, j e me suis renseignée sur l’émission parce que je n’en avais jamais entendu parler . J’ai ensuite été interviewée à deux reprises par téléphone. L’équipe a testé mes capacités de médium. Et finalement, j’ai passé un casting à Kiev.

Non, parce que je suis assez timide. Je me disais que les caméras allaient peut-être me bloquer , m ais sur le moment, je n’y ai pas pensé. Je ne pensais qu’à donner le meilleur de moi-même pour aider les personnes en face de moi et ça s’est bien passé parce que j’étais concentrée sur ça.