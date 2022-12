Une méga pétition pour des multinationales responsables

La Coalition pour des multinationales responsables fait monter la pression sur la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et le Parlement. Ce jeudi, elle a déposé à Berne une méga pétition munie de 217 509 signatures pour exiger que la cheffe du Département de justice et police tienne la promesse faite lors de campagne de votation sur l’initiative pour des multinationales responsables. Rappelons que celle-ci avait été refusée l e 29 novembre 2020 , car elle n’avait pas obtenu la majorité des cantons, alors que le peuple avait dit oui à 50,7%.

«Impressionnés par le nombre de signatures»

Depuis le 20 août dernier, des centaines de bénévoles ont récolté ces milliers de signatures. La pétition rappelle que durant la campagne de votation, la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter «n’avait cessé de marteler qu’elle souhaitait une loi suisse sur la responsabilité des multinationales «coordonnée au niveau international» et que les multinationales en Suisse et en Europe devaient être mises sur un pied d’égalité».

Se calquer sur le droit européen

En effet, en février dernier, la Commission européenne a présenté une loi sur la responsabilité des multinationales, un texte qui contraint ces dernières «à respecter les droits humains et l’environnement et contient des règles de responsabilité civile ainsi que des sanctions en cas d’infraction, comme le proposait l’initiative pour des multinationales responsables». Ce projet devrait être adopté d’ici fin 2023 et serait plus exigeant que l’initiative helvétique.