Chine : Une méga-remise de diplômes est organisée à Wuhan

Quelque 11’000 étudiants ont afflué pour se voir remettre le sésame de fin d’études, plus d’un an après la levée des restrictions.

Plus de 11’000 étudiants chinois en toge et toque carrée ont participé à une cérémonie géante de remise des diplômes à Wuhan, plus d’un an après la levée des restrictions anti-Covid dans cette ville à l’épicentre de l’épidémie.