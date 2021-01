Pierre-Luc Dubois est désormais un joueur de Winnipeg. Reuters

Avant le début des cinq matches qui figuraient au calendrier samedi, le championnat de NHL a été animé par une méga transaction entre les Winnipeg Jets et les Columbus Blue Jackets.

Deuxième choix overall de la draft 2016, l’ailier finlandais Patrick Laine (22 ans) a pris la direction de l’Ohio en compagnie du centre américain Jack Roslovic (23 ans). En retour, le club du Manitoba a obtenu les services de l’attaquant québécois Pierre-Luc Dubois (23 ans), repêché en troisième position en 2016, et un choix de troisième tour à la draft de 2022.

Laine, c’est 250 points, dont 140 buts, en 306 matches. Dubois, c’est 159 points, dont 66 goals, en 239 parties.

«Je suis heureux de me joindre à l'équipe (de Winnipeg), a annoncé Dubois à TVA Sports. Mon père (ndlr: entraîneur adjoint du club école en AHL) m'en a parlé. C'est une organisation qui traite super bien les joueurs et c'est une bonne équipe. J'avais entendu plusieurs rumeurs au cours des derniers jours, mais je suis content de finalement me joindre aux Jets.»

Quant à Laine, il a déclaré: «Winnipeg n’était peut-être pas le bon environnement autant pour moi que pour l’équipe. Il y a beaucoup de profondeur et de très bons joueurs et c’était le temps, autant pour moi que pour l’équipe, de tourner la page. Ils ont obtenu tout un joueur en retour et je pense qu’il rendra de fiers services aux Jets.»

Première étoile pour Merzlikins

Quelques heures après l’officialisation de l’échange, les Blue Jackets (sans Laine, blessé, et qui doit de surcroît se soumettre à une quarantaine) ont battu le Tampa Bay Lightning, détenteur de la Coupe Stanley (5-2).

Le défenseur zurichois Dean Kukan a patiné durant 15’12 (différentiel de +1) avec le club entraîné par John Tortorella alors que le gardien letton à licence suisse Elvis Merzlikins a été décoré de la première étoile après avoir rendu une carte de 93,8% d’arrêts.

Les Jets, eux, ont eu le meilleur sur les Ottawa Senators (6-3) dans un duel où Paul Stastny, Blake Wheeler et Mark Scheifele se sont inscrits trois fois au pointage.

Le Canadien est en feu

Au Rogers Place de Vancouver, le Canadien de Montréal s’est imposé 2-5 pour s’installer au premier rang du classement général de la ligue (6 matches, 10 points).

A la 4e minute, l’arrière Joel Edmundson a jeté les gants et gagné son combat avec Tyler Myers, qui avait effectué une violente charge sur Joel Armia (non sanctionnée par le département de la sécurité) lors du précédent face à face entre les deux formations canadiennes.

L’ailier gauche Jonathan Drouin a profité de cette partie pour marquer son premier but de la campagne; le gardien Carey Price a décroché son 350e succès avec les Habs.

Le carton de la ronde appartient aux Boston Bruins, qui ont dévoré les Philadelphia Flyers au TD Garden (6-1). Patrice Bergeron et Brad Marchand ont amassé six points et suscité la colère de Carter Hart.

Le jeune gardien de l’organisation de Pennsylvanie (22 ans), qui n’a effectué que 76,9% de parades, a brisé sa canne sur ses poteaux lorsque le klaxon a retenti.