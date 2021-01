Inodore et incolore

D’ailleurs, certaines jeunes femmes victimes de malaises, vomissements et pertes de mémoire peu après avoir bu dans leur verre disaient avoir ressenti un goût amer et une odeur étrange, alors que le GHB est connu pour être redoutablement incolore, inodore et sans goût une fois mélangé à une boisson. Il est aussi quasi impossible de le détecter dans le corps lors d’un examen médical quelques heures après l’avoir absorbé. Des messages de prévention avaient été affichés l’été dernier dans divers établissements publics pour mettre en garde tant la clientèle que le personnel.