Initiative pour mieux protéger les apprentis déposée à Neuchâtel

Canton de Neuchâtel : Une meilleure protection des apprentis revient à l’ordre du jour

Un comité unitaire composé des formations de gauche, de syndicats et de la Grève pour l’Avenir a déposé l’initiative populaire cantonale «Plus de protection pour les apprentis», mardi matin, au Château de Neuchâtel.

Lancée en septembre 2022, une initiative destinée à protéger davantage les apprentis a trouvé un écho favorable auprès d’une partie des Neuchâtelois. Pas moins de 5794 signatures ont été récoltées par les initiants alors que 4500 étaient requises. Le lancement de l’initiative était né des refus du parlement à majorité de droite de la pétition et de la motion des Jeunes POP sur le même sujet, en 2021.

«L’objectif de l’initiative est d’assurer aux apprentis le respect de leurs droits durant leur formation et un soutien en cas de problème à travers plusieurs mesures», rappellent les initiants dans un communiqué diffusé mardi. Il s’agit notamment d’améliorer la protection des apprentis dans les entreprises en augmentant le nombre de conseillers en formation professionnelle et en instaurant des contrôles réguliers.

Un tiers des apprentis ne terminent pas leur formation

Par ailleurs, une sensibilisation des formateurs en entreprise aux problématiques des apprentis est exigée. Le harcèlement et les violences physiques et psychologiques sont particulièrement visés. Un sondage d’Unia de 2019 indiquait ainsi que 33% des apprentis interrogés avaient déjà subi du harcèlement sexuel sur leur lieu d’apprentissage. Récemment, l’OFS annonçait que 22% des apprentissages se terminaient par des ruptures de contrat en Suisse et que ce chiffre atteignait 33% à Neuchâtel.