Guerre en Ukraine : Une meilleure répartition des réfugiés entre les cantons

Certains cantons ont accueilli un nombre disproportionné de réfugiés ukrainiens depuis le début du conflit. La Confédération veut rééquilibrer la situation.

À cause de ce mode d’attribution, la clé de répartition proportionnelle à la population, qui avait été convenue entre les cantons, n’était plus respectée. Certains cantons ont accueilli un nombre disproportionné de réfugiés, affirme le SEM. Afin de mieux respecter la clé de répartition à l’avenir et de rétablir progressivement la répartition proportionnelle à la population, la Confédération et les cantons ont adopté une série de mesures, qui seront mises en œuvre à partir de lundi, est-il précisé.