«Good Girls» : Une meilleure saison 4 grâce à la pandémie

La fin prématurée de la saison 3 de «Good Girls» pour cause de Covid-19 a eu un effet inattendu sur la suite, a confié sa créatrice.

Mae Whitman, Retta et Christina Hendricks sont les héroïnes de «Good Girls».

Comme la plupart des productions à travers le monde, «Good Girls» a vu son tournage impacté par la pandémie de Covid-19. Alors que la troisième saison aurait dû compter seize épisodes, onze seulement ont pu être mis en boîte et diffusés. De manière plutôt surprenante, la créatrice de la série a expliqué que cette fin prématurée avait eu un effet positif sur la saison 4, dont la diffusion a commencé le 7 mars 2021, sur NBC.

«De toute évidence, personne ne voulait s’arrêter là où nous avons dû le faire, a dit Jenna Bans à «TV Guide». Cependant, quand nous avons commencé à réfléchir aux 16 épisodes de la nouvelle saison, Bill Krebs (ndlr: coproducteur exécutif de «Good Girls») et moi avons réalisé que la commencer avec l’épisode 12 et poursuivre avec ce que nous avions prévu nous permettait de démarrer en beauté.» L’Américaine a ajouté que ce changement de plans avait également donné la possibilité aux scénaristes et producteurs de développer davantage certaines parties de l’intrigue.