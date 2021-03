Et c’est le but! Pas de faute, pas d’obstruction sur le gardien. Le hockey en mode rugby.

Qui a eu le dernier mot? Les Vancouver Canucks, les plus habiles et sans doute les plus déterminés à extraire le puck de la mêlée pour le faire franchir la ligne fatidique. Un but de raccroc, comme on dit dans le jargon, mais un but validé de manière théâtrale par l’arbitre: « Good goal! ». Pas de faute ni d’obstruction sur le gardien!