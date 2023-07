Les Verts reçoivent un don d'un million de francs

Un petit coup d’oeil dans les documents publiés sur le site des Vert-e-s suffit à comprendre pourquoi la nouvelle est bien accueillie au sein du parti. Le don représente pas moins que le double des cotisations annuelles de tous les membres, budgétées à 420’000 francs en 2022. Et c’est quasiment la moitié du budget total des Vert-e-s, qui se monte pour 2022 à un peu plus de deux millions de francs.

Six fois le budget de 2019

Selon la RTS, pour les élections de 2019 qui avaient donné lieu à une «vague verte», le budget total consacré à la campagne s’était monté à «seulement» 175’000 francs. Le don attribué pour cette année représente près de six fois ce montant. «Cette somme considérable doit nous aider à nous battre pour nos ressources naturelles, le climat et la biodiversité. Et ce, contre le puissant lobby pétrolier et les climatosceptiques des partis bourgeois», ajoute Rahel Estermann.