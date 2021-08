Variant Lambda - «Une menace potentielle pour la population»

«Pas besoin de paniquer à cause du variant Lamda»

Jürg Utzinger, directeur de l’institut tropical et de santé publique suisse, a connaissance de l’étude japonaise. Il conseille néanmoins de garder son calme et de ne pas s’inquiéter inutilement. Sans vouloir discréditer l’étude, il rappelle que les données proviennes de tests effectués en laboratoire. «Le comportement du virus au sein de notre société peut être différent», estime-t-il. Jürg Utzinger rappelle par ailleurs que l’OMS considère ce variant comme «variant of interest» et non pas comme «variant of concern», notamment parce que plusieurs autres études assurent que Lamda n’est pas plus contagieux qu’un autre variant.