Canton de Fribourg

Une menuiserie en feu à Montbovon

Un incendie a touché une menuiserie de Montbovon dans la nuit de mardi à mercredi. Grâce à l’intervention rapide des pompiers, il n’y a pas eu de blessé.

Mercredi peu avant 3h00 du matin, la Police cantonale fribourgeoise et les pompiers ont dû intervenir à cause de l’incendie d’une menuiserie à Montbovon. Arrivés rapidement sur place, les sapeurs-pompiers ont rapidement pu circonscrire le sinistre. Pour éviter toute reprise des flammes, une surveillance a été mise en place.

Une ambulance a été mandatée préventivement, mais personne n’a été blessé, nous indique un communiqué de la Police cantonale fribourgeoise. Le voisinage n’a quant à lui pas dû être évacué. Une voie de circulation sur la route cantonale a été fermée et le trafic ferroviaire TPF se trouvant à proximité ont été interrompus pendant toute la durée de l’intervention, qui a duré approximativement deux heures et demie.

L’intervention a duré près de deux heures et demie.

Les pompiers du Centre de renfort de la Gruyère, le corps des sapeurs-pompiers de Bas et Haut-Intyamon et la Police cantonale ont été sollicités pour cette incendie, dont les causes ne sont actuellement pas connues. Une enquête est en cours.