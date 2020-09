Suisse : Une mère célibataire n’a pas droit à un aménagement de peine

Le Tribunal fédéral a donné tort à une femme condamnée pour trafic de drogue et blanchiment. Elle souhaitait une adaptation de sa peine, en raison de ses enfants.

Une mère qui élève deux enfants de 6 et 13 ans a tenté en vain d’obtenir des allègements pour l’exécution de sa peine de quatre ans et demi. Le Tribunal fédéral confirme la décision de la justice lucernoise. La femme demandait que la peine prononcée pour trafic de drogue et blanchiment qualifiés soit reportée, ou qu’elle soit autorisée à la purger en semi-détention avec un bracelet électronique ou encore qu’elle soit placée dans un établissement à proximité de ses enfants.