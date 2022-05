mom-shaming: Une mère critiquée à cause de faux tatouages sur son bébé

« Mauvaise mère », «Tu devrais aller en prison», «Irresponsable», voici quelques-unes des réactions des internautes aux photos postées par Shamekia Morris. Cette créatrice de mode américaine est mère d’un petit garçon d’un an, Treylin, et fan de tatouages. Elle essuie des critiques sur les réseaux sociaux , car elle recouvre le corps de son fils de faux tatouages, depuis qu’il a 6 mois.

Pourtant Treylin est une petite célébrité sur TikTok, où il est suivi par 1,5 million d’abonnés, grâce à ses tatouages à l’aspect réaliste sur ses jambes, son dos, ses bras et son ventre. Comme il s’agit de dessins temporaires, ils changent d’une photo à l’autre. «Les gens disent que je l’élève comme un gangster et un voyou. Ça me blesse, parce que je ne suis pas une mauvaise mère. Les gens jugent quelqu’un sur une vidéo de 30 secondes sur internet, c’est leur problème, mais ces commentaires ne vont pas déterminer ce qu’il sera dans le futur.»