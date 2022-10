Australie : Une mère enceinte sauvagement agressée par une ado de 15 ans

Les images de la vidéosurveillance font froid dans le dos: on y voit une femme, poussant une poussette double, se faire agresser par-derrière par une jeune fille. Celle-ci lui tire violemment les cheveux pour la faire tomber et lui arracher son sac à main. La poussette bascule, les deux bambins se retrouvent quasiment la tête en bas et leur maman tente de résister à son assaillante, se faisant traîner sur plusieurs mètres.