Mexique : Une mère éplorée cherche de son fils: «Je voudrais juste un os»

Les disparitions ont commencé avec la «guerre sale» des autorités contre les mouvements révolutionnaires des années 1960-80. Des ossements sont encore recherchés.

La mère-courage , qui a perdu la trace de son enfant il y a un an, négocie avec les forces de sécurité l’accès à un ancien champ de maïs dans l’Etat de Tamaulipas (nord-ouest), où une demi-tonne de restes humains ont été retrouvés depuis 2017.

Mais elle a décidé de venir après avoir appris qu’un de ces collectifs de victimes serait présent – souvent des mères qui dénoncent «l’inefficacité» des autorités et entreprennent leurs propres recherches.

«Crime organisé»

Voie de passage de la drogue vers les Etats-Unis, l’Etat de Tamaulipas qui compte 11’667 disparus est le plus touché par le phénomène, avec celui de Jalisco (ouest).

Leur nombre a explosé autant que les assassinats à partir de 2006, quand l’ex-président Felipe Calderon a déclaré la guerre totale au narco-trafic. En 15 ans, le Mexique (126 millions d’habitants) a enregistré 300’000 assassinats, plus de 36’000 en 2020 soit une moyenne de 100 par jour.

«Le crime organisé reste une des causes principales des disparitions», note Laura Atuesta du Centre d’enquête et d’expertise économique (Cide), en allusion au trafic de drogue, de migrants ou de carburant prélevé frauduleusement ("Huachicol").

Pour la plupart, les disparus sont des jeunes entre 15 et 30 ans, pris au piège de la pauvreté (43,9% de la population), du chômage (plus de 50% de la main d’oeuvre travaille dans le secteur informel), du cercle vicieux de l’embrigadement ou simplement de la malchance d’avoir été là au mauvais moment.

Dans les zones de conflits entre police et «narcos», des jeunes filles sont enlevées et livrées à la traite des femmes. C’est le thème de «Noche de fuego», film mexicain de Tatiana Huezo qui a bouleversé cette année les Festivals de Cannes et Saint-Sébastien.