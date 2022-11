Mont-Pèlerin (VD) : Une mère et sa fille décèdent dans un accident de la route

Il ressort de l’enquête que la conductrice a perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage. La voiture a été déportée dans un champ, avant de heurter un rocher et d’être projetée sur plusieurs mètres, en se retournant sur la chaussée. La conductrice du véhicule, une Suissesse âgée de 43 ans résidant dans la commune, a été tuée sur le coup, de même que sa fille, âgée de 10 ans. Les deux autres occupants de la voiture, une Française de 31 ans, et le fils de la conductrice, âgé de 7 ans, ont été blessés et emmenés au CHUV.