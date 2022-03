Seine-et-Marne : Une mère et sa fille mortellement poignardées à leur domicile

La quinquagénaire, fragile psychologiquement, a pu s’en prendre à sa fille puis à elle-même, selon les premiers éléments de l’enquête.

Les corps sans vie d’une mère de 56 ans et de sa fille de 17 ans, portant de multiples traces de blessures à l’arme blanche, ont été retrouvés vendredi dans leur appartement à Nemours (Seine-et-Marne), a-t-on appris auprès du parquet de Fontainebleau, qui privilégie l’hypothèse d’un infanticide suivi de suicide.

L’adolescente a reçu «treize coups de couteau localisés un peu partout sur le corps, notamment à la poitrine et dans le dos», a indiqué Arnaud Faugère, le procureur de la République de Fontainebleau, qui s’est rendu sur place. La mère de famille est décédée «de six coups de couteau» au niveau de la gorge et des poignets, laissant conclure à un suicide, a pointé le magistrat.