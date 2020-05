Canton de Zurich

Une mère et ses enfants accidentés, dans un état stable

Un drame a été évité de peu jeudi à Effretikon (ZH). Un conducteur a heurté une famille sur un passage piéton. Leurs jours ne sont pas en danger.

Il s’en est fallu de peu pour qu’un accident jeudi soir dans le canton de Zurich ne tourne au drame. Une piétonne et ses deux jeunes enfants ont été percutés par un automobiliste à Effretikon, dans le canton de Zurich.

Peu après 19 heures, une mère trentenaire, accompagnée de son fils d’une année et de sa fille de trois ans, étaient en train de traverser un passage piéton lorsqu’un conducteur âgé de 62 printemps les a heurtés. «J’ai entendu un gros boom puis des enfants qui pleuraient» a témoigné un employé d’un restaurant se situant à proximité de l’accident.

La police et les secours sont rapidement intervenus. Par chance, les deux enfants n’ont été que légèrement blessés. La mère a pour sa part été plus touchée. Après avoir reçu les premiers soins sur place, tous trois ont été transférés à l’hôpital par deux ambulances et un hélicoptère. Le chauffard s’en est lui sorti indemne.