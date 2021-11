Canton de Schwytz : Une mère et ses enfants coûtent 600’000 francs à leur commune

Les autorités de Schübelbach songent à augmenter les impôts en raison de la prise en charge forcée d’une famille qui serait du coup la plus coûteuse de Suisse.

C’est peut-être la famille qui coûte le plus cher à sa commune en Suisse. En effet, sur ordre de l’Autorité de la protection de l’enfant et de l’adulte (Kesb en allemand), la localité de Schübelbach, dans le canton de Schwytz, doit prendre en charge les trois plus jeunes enfants d’une mère célibataire. Ce qui représente des coûts de 50’000 francs par mois, soit 600’000 francs par année pour cette seule famille. Ce cas coûte si cher à la commune qu’elle songe à augmenter les impôts pour y faire face, relate samedi la «Schweiz am Wochenende».

Que s’est-il passé? L’affaire est sortie fin avril déjà dans les médias mais la mère s’est entre-temps exprimée dans la presse alémanique en affirmant que cette prise en charge très coûteuse était inutile, qu’elle n’était pas une maman parfaite, certes, mais était dévouée à ces enfants. Elle s’estimait victime d’une intrigue de la part d’une grand-mère de l’un des petits.

Lumière sur l’affaire

Mais des récentes décisions de justice dévoilent ce qui s’est caché derrière ce drame. En effet, alors que le tribunal administratif de Schwytz a rejeté un recours de la commune contre le placement des enfants, le verdict a été confirmé par le Tribunal fédéral. L’énoncé du jugement a permis de faire la lumière sur l’affaire.

En effet, le Kesb a pu prouver que la mère, dont tous les enfants sont de pères différents, les aimait mais avait des compétences parentales limitées et des problèmes psychologiques. Lors d’une crise, elle se retirait et laissait ses enfants se débrouiller seuls. Pire: elle ne reconnaissait pas ses erreurs et rejetait toutes les offres d’aide. Du coup, le développement des petits en aurait souffert, selon le journal.

Conditions désastreuses

En outre, la mère, qui a été placée elle aussi dans un foyer extrafamilial, faisait vivre sa famille dans des conditions désastreuses. Lors d’un contrôle inopiné, la police a découvert un appartement jonché de détritus et de couches pleines. Au point que les petits n’avaient même plus de place pour jouer. En outre, la femme ne respectait pas ses rendez-vous à l’aide sociale et négligeait ses enfants. Elle avait ainsi laissé sortir ses deux petits garçons les pieds nus alors qu’il faisait -6 degrés dehors. La justice a donc jugé que le placement des enfants hors du foyer était légal.

Selon la direction du foyer qui les a accueillis, les petits vont mieux, s’épanouissent et font des progrès considérables. Mais leur prise en charge et les soins accrus dont ils doivent être l’objet coûtent très cher, ce qui explique la facture considérable de 600’000 francs que la commune doit supporter. Selon «Schweiz am Wochenende», elle pourrait constituer un record, le dernier cas connu ayant coûté près de 520’000 francs par an.