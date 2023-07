Vaud: Une mère et son fils sauvent des poissons, même si c’est illégal

«Je ne peux pas rester les bras croisés quand je sais que ces poissons risquent de mourir d’asphyxie. Le cas s’est déjà présenté l’été dernier, j’en ai été malade», témoigne mardi dans «24 heures» Viviane, mère de famille habitant à Savigny (VD). Avec son fils de 9 ans, elle scrute ces jours les zones asséchées de la Lutrive pour y repêcher des poissons mis en difficulté par la sécheresse et les déposer dans des zones où l’on trouve plus d’eau. Une apparente bonne action qui n’est pourtant pas autorisée, rappelle le quotidien vaudois.

La mère dit en être consciente et a alerté la Direction générale de l’environnement (DGE). «Ils m’ont dit qu’ils allaient relayer le problème, mais j’ai l’impression que rien ne se fait», témoigne-t-elle. Le Canton répond que la situation est «suivie de très près et évaluée chaque semaine» et se défend de prendre le problème «à la légère». Malgré les orages et les averses de ces dernières semaines, la sécheresse est déjà préoccupante sur le territoire vaudois. Le niveau de nombreux cours d’eau est au plus bas. Une situation en avance d’un mois par rapport à l’an dernier, peut-on lire.