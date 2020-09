Elle paie des impôts et elle est solvable: on taxe. C'est très helvétique. Si elle est une cassos, on émet l'amende/facture, elle passe de service en service (émoluments+) pour finalement tomber dans les méandres de l'administration, y.c. à l'OP. Les frais engendrés à charge ensuite de la collectivité, bien sûr.

tigreblanc 04.09.2020 à 07:14

Non mais je rêve ! Voici ce qu'est devenue la Suisse, prendre le maximum d'argent aux citoyens et peu en importe la façon le principal étant d'en ramasser le plus possible. De plus en plus de Suisses quittent définitivement le pays, le peuple ne supporte plus le racket financier, et a vrai dire ils ont bien raison. Le beau pays où il faisait bon vivre à l'époque se dégrade de jour en jour. Continuons ainsi, nous sommes sur le bon chemin pour filer droit dans le mur. Tristesse.