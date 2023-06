Chêne-Bourg (GE): Une mère inquiète après une agression à coups de batte

«Il faut que ça s’arrête, l’insécurité dans ce quartier, c’est la cata, il y a trop de problèmes sociaux!» Cette mère vivant à Chêne-Bourg raconte la manière dont son fils s’est fait «tabasser à mort» dans la nuit du 14 au 15 juin. Elle ne peut s’empêcher de se rappeler qu’à quelques centaines de mètres de là, dans la commune voisine de Thônex, un jeune homme de 18 ans a perdu la vie fin mai , poignardé par un mineur. Les coups qu’a reçus son garçon sont heureusement bien moins graves, mais elle a peur. «Je ne me sens pas en sécurité chez moi, c’est l’horreur.»

«Quelqu’un crie: je vais te tuer!»

Le 14 au soir, son fils de 25 ans est allé boire et fumer avec d’autres jeunes gens dans le parc de l’Ancienne Mairie. Puis, il s’est rendu chez l’un d’eux, à la rue de Genève, où se trouvaient plusieurs personnes. Vers minuit, son petit frère de 15 ans s’inquiète, voyant «des vidéos de shit et d’alcool» défiler sur Snapchat. «J’ai réussi à le géolocaliser, je suis monté dans l’immeuble, j’ai entendu des coups, quelqu’un a crié: je vais te tuer!» raconte-t-il. Puis, il voit son frère sortir en sang, un homme le poursuivant «avec une batte de baseball». La fratrie fuit chez elle, tout en appelant police et ambulance. «Mon frère a reçu plusieurs coups alors qu’il était sur un canapé. Il a passé la nuit à l’hôpital, a des marques à la tête, au dos, aux jambes… Je ne veux pas que ça arrive à d’autres familles.»