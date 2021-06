Allemagne : Une mère jugée pour un quintuple infanticide

Le procès de Christiane K., soupçonnée d’avoir tué cinq de ses enfants en bas âge, s’est ouvert lundi à Wuppertal, dans l’ouest de l’Allemagne.

Drogués au petit-déjeuner, puis étouffés ou étranglés

Elle a alors fait couler un bain et préparé des jouets à leur intention. Elle les a ensuite réveillés et emmenés, l’un après l’autre, dans la salle de bain où elle les a étouffés ou étranglés.

Après les faits présumés, elle les a enveloppés dans une serviette et déposés sur leur lit, où les corps sans vie des enfants, trois filles de 1, 2 et 3 ans, et deux garçons de 6 et 8 ans, ont été découverts.