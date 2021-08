Genève : Une mère maquerelle derrière les barreaux

Coupable de traite d’êtres humains ou encore de séquestration aggravée, une Brésilienne qui avait exploité deux prostituées écope de sept ans de réclusion. Elle sera renvoyée de Suisse.

Le Tribunal correctionnel a condamné lundi une mère maquerelle à sept ans de prison ferme. De nationalité brésilienne, elle sera également expulsée de Suisse au terme de son incarcération. Elle a été reconnue coupable de traite d’êtres humains, d’encouragement à la prostitution, d’incitation au séjour illégal, de blanchiment d’argent, de séquestration aggravée et d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, indique la « Tribune de Genève ».

Les juges ont rejeté la thèse de la prévenue, qui assurait être la cible d’un complot de la part de sa concierge. Ils l’ont au contraire condamnée pour avoir exploité deux jeunes femmes, dont l’une était sa propre cousine. La quadragénaire a trouvé les clients, planifié les rendez-vous, déterminé les lieux de prostitution et encaissé l’argent des passes. Elle a aussi confisqué les passeports des victimes, et les a forcées à payer un loyer, qui était en fait réglé par l’Hospice Général. L’avocat de la Brésilienne s’est de son côté étonné du crédit accordé «aux déclarations changeantes des parties plaignantes» et fera appel du jugement.