France : Une mère mise en examen pour avoir tué ses deux enfants

Jeudi, une femme d’une trentaine d’années, fragile psychologiquement, a été inculpée d’infanticides, en France. Elle a ôté la vie à ses deux jeunes enfants, près de Nancy.

La mère de famille , qui avait reconnu avoir tué ses deux jeunes enfants mardi, a été mise en examen jeudi à Nancy, en France, pour «meurtres sur mineurs de moins de 15 ans» et «violences volontaires sur conjoint avec arme», a annoncé le parquet. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité, a précisé le procureur de la République de Nancy, François Pérain. Le parquet a également requis son placement en détention provisoire.

Interpellée mardi soir à Drouville (Meurthe-et-Moselle), près de Nancy, par la gendarmerie, cette femme, âgée d’environ 35 ans, avait avoué aux enquêteurs lors de sa garde à vue «avoir étouffé» ses deux enfants de 9 mois et de 2 ans et demi, dans sa voiture.

Elle avait aussi indiqué avoir acheté des bières, un rouleau d’adhésif et des sacs-poubelles après avoir tué ses enfants. Elle souhaitait «mettre fin à ses jours», une volonté «corroborée par la présence de lettres manuscrites» retrouvées dans son véhicule et dans lesquelles elle disait «vouloir en finir avec la vie», selon le parquet.

Elle agresse son mari au marteau

Apparemment fragile psychologiquement, elle aurait souffert d’épisodes de dépression par le passé et connaissait des problèmes de couple. Avant de tuer ses enfants, elle avait dans un premier temps agressé mardi matin son mari à coups de marteau. Légèrement blessé, il avait pu rejoindre l’hôpital et s’était ensuite rendu à la gendarmerie pour signaler l’agression, mais à son retour à son domicile son épouse n’était plus là.