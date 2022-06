E-sport : Une meute de jeunes loups et une team genevoise à l’affût

Cette saison, chaque équipe paraît en mesure de battre n’importe quel adversaire dans le LEC, le championnat européen de «League of Legends».

Qu’il paraît loin le temps où G2 et Fnatic dominaient de la tête et des épaules le championnat européen de «League of Legends», le LEC. Si ces deux équipes ont remporté seize des dix-neuf titres à ce jour, elles doivent faire face cette saison à de plus en plus de nouveaux adversaires bien déterminés à renverser la table. À commencer par la surprenante team XL, qui surfe sur son convaincant dernier championnat (5e place) et se retrouve au premier rang à égalité avec G2 après les cinq premières journées, en affichant un bilan de quatre victoires pour une défaite.