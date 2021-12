Singapour: attaqué par une meute de loutres, il a cru mourir

Singapour : Une meute de loutres se déchaîne sur lui: «J’ai cru mourir»

Un Britannique qui se promenait dans un parc a été pris pour cible par environ 20 mustélidés en furie, fin novembre. Il a bien cru y laisser sa vie.

Les animaux se sont rués sur lui, le mordant au niveau des chevilles, des jambes et des fesses, provoquant sa chute. «J’ai vraiment cru que j’allais mourir, qu’elles allaient me tuer», confie le sexagénaire, qui dit avoir été mordu «26 fois en 10 secondes». Fort heureusement, l’ami avec qui il se promenait a eu le bon réflexe en courant en direction des loutres tout en hurlant pour les effrayer. «Sans l’intervention de mon ami, je pense que je ne serais plus là. Je serais mort», tremble Graham.