Avec une longueur de 2,25 m, une largeur de 1,38 m et un poids de 350 kg, la Zero se prêterait à merveille à une utilisation dans les villes suisses.

Une puissance inférieure à 6 ch et une minuscule batterie suffisent à la Eli Zero pour transporter deux personnes en milieu urbain.

En 2017, la start-up sino-américaine Eli Electric Vehicles avait présenté la Zero, un véhicule électrique biplace pour le moins minimaliste. Depuis, le projet était tombé aux oubliettes jusqu’à ce que la société refasse parler d’elle avec un véhicule retravaillé dans les moindres détails. Grâce aux innovations apportées, la voiturette de 2,25 mètres de long devrait non seulement être homologuée aux États-Unis, mais également en Europe.

Le constructeur a entre autres retravaillé et affiné le tableau de bord de la Zero. L’écran d’instrumentation numérique situé derrière le volant permet d’afficher l’image d’une caméra de recul. Le véhicule est équipé d’un système de démarrage sans clé, ainsi que d’une climatisation. Parmi les nouveautés, on peut également citer la direction assistée et un système d’assistance au freinage. Par ailleurs, elle devrait à l’avenir bénéficier de la récupération d’énergie.