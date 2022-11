Tunisie : Une migrante de 4 ans, voyageant seule, a été rapatriée

La fillette avait embarqué sans que ses parents et son frère puissent la rejoindre à temps.

Une fillette tunisienne de quatre ans, arrivée début octobre sans ses parents en Italie à bord d’une embarcation de fortune transportant des migrants clandestins, a été rapatriée jeudi en Tunisie, ont annoncé les autorités. «Un délégué de la protection de l’enfance tunisienne a accompagné la fillette de quatre ans dans son voyage de retour de l’Italie et l’a remise à sa famille à leur arrivée à l’aéroport de Tunis-Carthage», a précisé dans un communiqué le ministère de la Femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées.

Le bateau prend le départ sans les parents

L’ensemble de la famille de cette petite fille - le père, la mère, la fillette et son frère de 7 ans - avait prévu d’embarquer à partir de la ville côtière de Sayada (est) pour rejoindre illégalement les côtes italiennes. Au cours de cette opération clandestine, le père avait remis sa fille au passeur sur l’embarcation pour aider son épouse et son fils restés loin derrière, sans se rendre compte que le bateau avait pris le départ pour Lampedusa, selon le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), une organisation qui suit les questions migratoires. Les parents de la fillette, des vendeurs ambulants, avaient été placés en garde à vue, avant d’être relâchés.