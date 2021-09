Frontière : Une migrante retrouvée morte entre la Pologne et le Bélarus

Selon un responsable des gardes-frontière bélarusses, des «signes évidents» laissent à penser que le corps de la femme a été «traîné» depuis le côté polonais de la frontière.

La Pologne a introduit début septembre l’état d’urgence pendant 30 jours à sa frontière. Elle y a également dépêché 2000 soldats et a commencé la construction d’une clôture de barbelés.

Le corps sans vie d’une migrante irakienne a été retrouvé dimanche à la frontière entre la Pologne et le Bélarus, ont affirmé les autorités bélarusses, sur fond de tensions croissantes sur la question migratoire. Plusieurs milliers de migrants, pour la plupart originaires du Moyen-Orient, ont franchi ces derniers mois la frontière entre le Belarus et l’Union européenne (UE), en Lituanie, en Lettonie et en Pologne. L’UE y voit une forme de représailles du régime de Minsk face aux sanctions européennes.