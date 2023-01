Gare de Zurich : Une Migros lutte contre les pigeons et les moineaux devenus indésirables

Dans les étincelants couloirs sous-terrain de la gare de Zurich, pendulaires et voyageurs ne sont pas les seuls à transiter. Les pigeons aussi se plaisent et font usage de la nombreuse offre commerciale. Une succursale de Migros, toute proche de l’escalier qui mène hors de la gare, axée sur les produits alimentaires, en est victime: des pigeons y ont élu domicile dans les faux plafonds, et nul ne sait comment s’en débarrasser, raconte le « Tages Anzeiger ».

Même le Service cantonal de l’inspection des denrées alimentaires est sur le coup. Dans l’immédiat, des vitres en plexiglas en plus seront installées pour mieux protéger les étals où se trouvent le pain et les viennoiseries. Le Canton va mener des contrôles pour vérifier que la sécurité alimentaire est garantie.

Ne pas nourrir les pigeons

Du côté de Migros, on tourne aussi le regard vers les CFF, propriétaire des locaux, et on espère que le problème puisse être résolu à la racine, c’est-à-dire celui de la présence régulière des volatiles dans la gare. La compagnie ferroviaire indique être au courant et travailler avec Migros pour une solution, sans plus de détails à ce stade.