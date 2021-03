Tunisie : Une militante féministe condamnée à six mois ferme pour des insultes

Rania Amdouni, militante LGBTQI+, a été la cible d’une campagne de dénigrement alimentée par des syndicats policiers après avoir participé à des manifestations contre la répression policière en janvier.

«C’est un jugement qui va museler la jeunesse»

En dépit de multiples démarches devant le tribunal pénal et administratif, «personne d’autre n’a été entendu, ni témoins ni accusés, et la justice a refusé de partager les images de vidéosurveillance» qui auraient permis d’établir les faits, a déploré son avocat, Me Amine Hadiji. «Les insultes et intimidations étaient quotidiennes, elle était à bout de nerfs», a-t-il souligné à l’AFP.