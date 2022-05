Tennis: Une milliardaire brille à Roland-Garros

Au rythme où les choses évoluent dans le tennis féminin, vous ne connaissez peut-être pas le nom de la 11e joueuse du classement WTA. Il s’agit de mademoiselle Pegula, fille de Terrence Pegula, qui possède l’équipe de football américain des Buffalo Bills (NFL) et celle de hockey sur glace des Buffalo Sabres (NHL), deux franchises qui font partie de deux des sports les plus importants des États-Unis.

L’homme d’affaires et ingénieur dans le pétrole a amassé sa fortune grâce à des investissements dans la fracturation hydraulique. Il possède également des intérêts dans le développement du gaz naturel, dans l’immobilier, dans le divertissement et dans les sports professionnels US.

Sur la route d’Iga Swiatek

Après avoir battu la Roumaine Irina-Camelia Begu 4-6 6-2 6-3, elle retrouvera au prochain tour Iga Swiatek, No 1 mondiale et reine de la terre battue parisienne.

Jessica Pegula aura donc de la pression – mais à son échelle – elle ne viendra pas du fait de gagner quelques dollars de plus ou de moins. Même si elle a déjà amassé plus de 3 millions de francs sur les courts, elle ne joue pas pour l’argent: «Quand j’étais plus jeune, je voulais surtout me faire un nom par moi-même. Puis en vieillissant, j’ai compris que je devais tout de même prendre en compte cet environnement familial particulier. J’ai appris à accepter cette situation et à m’en amuser. Le tennis, c’est mon truc, c’est mon travail, c’est ma carrière. Et mes parents n’ont pas vraiment leur mot à dire sur ce que je fais sur le terrain», commente l’Américaine.